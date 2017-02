„Myslel někdo třeba jen trochu na turistiku? Taková pistolnická palba od boku ničí pověst země. Když nezůstanou Kuvajťanky či Saúdky u nás, najdou si jiné cíle,“ namítá Andrea Steinleitnerová, šéfka hoteliérů sdružených ve Vídeňské hospodářské komoře, s tím, že arabská klientela patří nejen statisticky, ale i výdaji mezi nejpřínosnější.

Také Dieter Fenz, generální manažer vídeňského hotelu Marriott, neskrývá znepokojení. „Obzvlášť v létě tvoří arabští hosté výraznou většinu. Máme nejen arabsky hovořící personál, ale i arabské kuchaře. Nezřídka připravují pozdní večeře mezi půlnocí a třetí ranní až pro 150 lidí,“ řekl listu Kurier s tím, že podle něj burku či nikáb u nich nosí nejméně třetina arabských žen.

Obavy vzrostly i mimo metropoli. Harald Bruckner, majitel hotelu Neue Post v Zell am See, patřil před lety mezi první, kdo zval arabskou klientelu. „Tak nařiďme i lyžařům, že si ani ve vánici nesmějí krýt obličej šálou,“ zlobí se. „Pokud to naši politici potřebují k znovuzvolení, moc rádi jim vyjdeme vstříc,“ uzavírá ironicky.

