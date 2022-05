Podnikatel Tomáš Březina se uchází o prezidentskou funkci

K zájemcům o post českého prezidenta se v dubnu 2022 zařadil také podnikatel a bývalý poslanec Tomáš Březina. Od 90. let budoval betonářskou společnost BEST a stal se českým podnikatelem roku 2007. Přibližně rok a půl působil jako poslanec, prezidentské volby představují jeho druhý plán na návrat do politiky.