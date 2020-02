Míchání koktejlů, pečení dortů a debilní EU. Podívejte se, jak ANO a ČSSD loví voliče

Krajské volby se blíží a strany začínají obrážet regiony. V uplynulém týdnu premiér Andrej Babiš (ANO) vyrazil spolu s ministrem dopravy a průmyslu Karlem Havlíčkem (za ANO) vlakem do Benešova za stávající šéfkou kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO).

Babiš bez slevy pro důchodce

Babiš přijíždí na pražské hlavní nádraží asi 45 minut před odjezdem rychlíku R707. V 6:45 hodin ráno si kupuje jízdenku, platí plnou cenu 81 korun. „Sleva 75 procent, kterou mají důchodci, pro mě neplatí, protože ještě nemám vyměřený důchod. Ale důchodce a studenti jedou do Benešova za 20 korun. Vy to kritizujete, ale oni jsou rádi,“ říká novinářům 65letý Babiš.

Během čekání na vlak u kávy v kelímku jedná s ministrem Havlíčkem a šéfem Českých drah Václavem Nebeským o tom, jak posílit vlakové spoje, kterými lidé z okolních měst dojíždějí do Prahy za prací. „To řešení je, že prodloužíme nádraží a že budeme dělat delší vlaky,“ vysvětluje potom Babiš.

Pro Babiše a Havlíčka byla pak připravena tak trochu „Potěmkinova vesnice”. České dráhy v úterý vypravily do Benešova lepší vlak. Do soupravy starých východoněmeckých vozů s kupé zařadily moderní velkoprostorový vůz se zásuvkami, klimatizací a wifi, který běžně jezdí jen na expresních spojích, jak upozornil server Aktuálně.

Maláčová jako barmanka a pekařka

Program politiků od rána ovlivňuje i řada aktualit. Kromě informací o koronaviru je to i pondělní razie na ministerstvu práce a sociálních věcí a spekulace o možné rezignaci Jany Maláčové.

Jana Maláčová v Integrované střední škole Karmel zdobí dort. Foto: ČSSD

Novinky Maláčovou doprovázejí po cestě autem, a když do něj v 9 ráno nastoupí, téma je předem jasné. „Šla jsem si lehnout asi ve dvě ráno, ale vyspala jsem se. Moc spánku nepotřebuji,“ odpovídá ministryně na dotaz, jak se jí po celém dnu, kdy na jejím resortu zasahovala policie, usínalo.

Program v Integrované střední škole Karmel začíná Maláčové až v 10 hodin, a tak máme po cestě v autě čas i na rychlý rozhovor právě o situaci na ministerstvu.

Ve škole má Maláčová v nabitém programu na studenty vyhrazené dvě hodiny. „Udělala jsem ten koktejl správně?“ ptá se studentek, které trénují na barmanský kurz a radí jí, jak namíchat drink s názvem voodoo.

S budoucími cukrářkami a pekařkami ministryně peče vánočku a zdobí dort, který si nakonec odveze. V debatě se studentkami knihovnictví pak probírá jak téma důchodů, tak třeba i na sledování filmů nebo adopci dětí homosexuálními páry.

„Moc se mi líbilo, s jakou otevřeností se děvčata na problematiku ptala,“ hodnotí zpětně Maláčová dotaz jedné z nich, která uvedla, že by ráda jako dospělá tu možnost se svou partnerkou měla.

Premiér Andrej Babiš pózuje pro selfie s dětmi, které na něj počkaly po cestě ze školy. Foto: Barbora Zpěváčková, Novinky

Babiš s Havlíčkem přijíždějí do Benešova po osmé ráno, načež se Havlíček odpojuje, má vlastní program. Místo něj dorazí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Přijíždí i hejtmanka Středočeského kraje Jermanová. První zastávkou v Benešově je Nemocnice Rudolfa a Stefanie, kde politici jednají s vedením.

Babiš si nechává zavolat vrchní sestru. „Kolik máte sester? A kolik máte lékařů? Máme nedostatek sester, musíme změnit systém vzdělávání. Potřebují sestry vysokou školu? Musejí studovat čtyři roky střední a tři roky vysokou?“ zahrnuje lékaře a sestry svými dotazy premiér.

Babiš: V Bruselu nepoužívají selský rozum

Vzápětí premiér nadává na Evropskou unii. Právě ona podle Babiše může za to, že zdravotní sestry musejí studovat 2500 hodin, než půjdou do praxe.

„Včera jsem se dozvěděl, že Brusel vymyslel, jak dlouho mají naše sestry studovat. EU je debilní, nepoužívá selský rozum. Když to člověk poslouchá, to je na prášky,“ prohlásí Babiš. Nadávání na Evropskou unii provází všechna jeho úterní setkání.

Hned potom se začne dohadovat s hejtmankou, jestli by měly městské nemocnice spadat pod kraj. Jermanová se staví proti, podle ní by to pro kraje bylo moc drahé. „Nejste samostatná republika, jste jeden ze 14 krajů. Má se to řešit systémově,“ opáčí Babiš.

Jedná drsně, jako by všichni v místnosti byli jeho podřízení. Milý je na vrchní sestru, která je podle něj energická dáma. „Pozvu si vás do Prahy na jednání a tam jim to povíte. Máte praxi,“ říká jí.

O půl desáté následuje debata s personálem nemocnice. Doktorům a sestrám Babiš říká, že zdravotnictví je pro jeho vládu priorita. Znovu kritizuje Evropskou unii s tím, že nechápe, proč zdravotní sestry musejí studovat tři roky vysokou školu.

Personál se Babiše a Vojtěcha ptá na to, jak je Česko připravené na koronavirus. Vojtěch připouští, že pokud by se v České republice virus šířil tak rychle jako v Itálii, muselo by se ohnisko nákazy uzavřít a izolovat.

Babiš mu skáče do řeči. „Nic se nezavírá, nechť nejezdí na hory do Itálie, ať jedou do Krkonoš. Orbán staví ploty, my jsme bezpečná země,“ radí přítomným. V závěru diskuze ještě vyzývá sestry a doktory, aby řekli, co je trápí. „Máte pro nás nějaký úkol?“ ptá se. Odpověď ale nedostane.

Hamáčkovy vzpomínky na maturitní ples

Maláčová se v poledne připojí ke svým stranickým kolegům, kteří se scházejí na oběd v domě kultury. „Je to tady taková normální hospoda. Mám na to místo mnoho vzpomínek. Byl jsem tu třeba na svém prvním maturitním plese,“ vzpomíná Hamáček a ukazuje sál, kde tančil. Právě tu probíhá bleší trh.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček během oběda neustále odbíhá, telefonuje a řeší vývoj kolem koronaviru. „Je to dneska blázinec. Už sis nakoupil roušky?“ glosuje situaci Hamáček, zatímco s kolegy v rychlosti pokuřuje e-cigaretu.

Na výjezd měl jet i ministr kultury Lubomír Zaorálek. „Ten nám bohužel ochořel,” vysvětluje Hamáček starostovi města Raduanu Nwelatimu (ODS), který se připojuje na další zastávce. Tou je návštěva centra Svět.

Orientovat se v českém prostředí, na úřadech, vzdělávat se v českém jazyce a společensky žít. V tom všem pomůže cizincům pracujícím v ČR budoucí Sociální a integrační centrum SVĚT. Ministrům ČSSD, kteří přijeli projekt podpořit, ho představil náměstek primátora Mladé Boleslavi Robin Povšík. Zveřejnil(a) ČSSD dne středa 26. února 2020

Z domu, který chátrá, nesvítí v něm světla a topení se podařilo zprovoznit jakousi podivnou náhodou, jak za všeobecného smíchu poznamenal průvodce debatou, by si ČSSD přála vybudovat budoucí centrum sociální a integrační pomoci.

„Myslíme si, že bychom měli dostat i trochu těch národních peněz,“ říká náměstek primátora z ČSSD Robin Povšík. Trocha národních peněz je podle něj 40 až 50 milionů korun.

Premiér nechápe systém vzdělávání

V té době Babiš v Benešově – už bez ministra zdravotnictví – míří do Střední odborné školy technické. S hejtmankou zkoušejí montovat elektrické rozvody a poté se odeberou na debatu se studenty. Ty nejvíc zajímá povinná maturita z matematiky.

Jeden ze studentů, který studoval tři roky a získal výuční list a nyní si dělá nástavbu, se Babiše zeptá, jestli by nemohly být dvě verze maturitní zkoušky. Jedna pro gymnázia a jedna pro nástavby, která se studuje pouze dva roky.

To Babiše vykolejilo. Nechápe, proč student studoval tři roky a potom dva. „Proč to je tak složité? Za nás se studovalo čtyři roky a bylo to. Proč jste zřídili tříletý obor? Proč je to tak složité, to vymyslel nějaký úředník v Bruselu?“ diví se premiér.

Student se mu snaží vysvětlit, že když mu bylo 15 let, tak měl z maturity strach, a tak se rozhodl pro studium, kde získá výuční list. Poté si to ale rozmyslel a maturitu si chce dodělat na nástavbě. „A to je takové složité, ta maturita?“ táže se Babiš.

Bill Gates taky nedokončil vysokou. Zuckerberg taky ne a vymyslel Facebook, to je pecka, ne Andrej Babiš (ANO), premiér

Zároveň kritizuje, že státní maturity připravuje společnost Cermat: „Proč se do toho montuje? Proč to dělá?“ Studentům v závěru radí, ať se učí hlavně jazyky a ať se maturity nebojí. „Bill Gates taky nedokončil vysokou. Zuckerberg taky ne a vymyslel Facebook, to je pecka, ne,“ říká studentům premiér. Podle něj jsou v životě důležité nejen výsledky, ale také emoční inteligence. „Všechno to je o lidech,“ tvrdí Babiš.

Monika dávala rozhovor, to bude průser

Premiér ještě odpoledne stihne návštěvu domova důchodců v Sedlčanech. V jídelně na něj čeká více než stovka seniorů. Předseda vlády je ve své kůži a poprvé během dne působí uvolněně.

„Víte, já jsem do politiky vůbec nechtěl,“ opakuje svou verzi o vstupu do politiky Babiš, který hnutí ANO zakládal před devíti lety a více než sedm let sedí ve vládě.

Jasně že se vyfotíme, říká premiér sociálním pracovnicím v domově důchodců v Sedlčanech. Foto: Barbora Zpěváčková, Novinky

Babiš chválí sociální pracovníky, kteří se o důchodce starají. Za každou svoji odpověď sklízí potlesk. „Pozdravujte svoji krásnou manželku,“ říká mu jedna z důchodkyň.

„Když ji potkám, tak jí to vyřídím,“ vtipkuje premiér. Dodává, že Monika Babišová to s ním nemá jednoduché. „Dneska ale dávala rozhovor do Blesku, nevím proč. To bude zase průser,“ baví premiér plný sál. Na závěr se ještě s důchodci fotí.

Maláčovou posaďte za kulomet

Fotografie na výjezdu hojně pořizují i sociální demokraté a i oni pamatovali na důchodce.

Pro debatu o důchodech si strana vybrala netradiční místo v leteckém muzeu, kam Hamáček dorazil z návštěvy policejní stanice a Maláčová z domova seniorů v Mnichově Hradišti. Ministr Petříček měl jiný program.

Jana Maláčová v domově pro seniory během výjezdu do Mladé Boleslavi. Foto: ČSSSD

Ještě před debatou si i s náměstkem Povšíkem muzeum společně procházejí. „Nechcete paní ministryni spíš posadit za kulomet?“ vtipkuje ředitel muzea. Času na praktickou ukázku ale příliš není a všichni spěchají do kantýny na debatu, kde se sešla asi stovka místních.

Zatímco Hamáček se omlouvá a míří do Prahy na jednání Bezpečnostní rady států kvůli koronaviru, Maláčová se rozpovídá o nespravedlnosti důchodového systému.

„Polovina seniorek nedosáhne na důchod 13 tisíc korun a já si myslím, že je to strašně nespravedlivé,“ zlobí se ministryně a představuje návrh nové důchodové reformy. Na závěr rozdá ještě pár podpisů a návštěva Středočeského kraje končí.

Babiš během odpoledne ještě zavítá do nemocnice v Příbrami, kde opět jedná za zavřenými dveřmi, otevře nově přesunutý babybox, dá médiím komentář k aktuální situaci ohledně koronaviru a prohlédne si stanici hasičského sboru v Příbrami.