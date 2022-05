Bývalá ombudsmanka: Myslíme i na ty, kteří nemají široká auta

Novináře jste pozvala k sobě domů, což trochu připomíná setkávání disidentů. Má to symboliku, nebo še­tříte?

Je v tom několik aspektů. Budeme muset šetřit. Ale zdálo se nám to zajímavé pro navození lepší atmosféry. Vedlejším záměrem bylo také ukázat, že jsem z Prahy. Dozvěděla jsem se, že na sítích jde nějaká fáma, že odsud nepocházím. Přitom žiju v Praze 48 let. Je pro mě přirozená věc pozvat lidi k sobě domů. Kuchyně je pro mě prostor, kde se neodehrává jen jídlo a vaření, ale také společenský život. Tak to bylo celý můj život.

Proč jste se rozhodla opět kandidovat, tentokrát do pražského zastupitelstva?

Nejvíc mě dostalo, že za mnou přišli z obou stran nezávisle na sobě. Dala jsem si asi 14 dnů na rozmyšlenou a pak jsem si řekla, že tomu hrozně fandím, a když ke mně mají ti lidé tak velkou důvěru, nesmím ji zklamat.

Průzkumy ČSSD ani Zeleným velké šance nedávají. Proč myslíte, že se to obrátí?

Myslím si, že je na to pravý čas. Neumím si představit, že by se před pěti lety dokázaly tyto strany domluvit, jak jsem je znala. Trochu si troufám říct, že moje osoba tomu může dát trochu melanž, takový mix, který by mohl uspět.

Mohla jste promluvit do složení a pořadí na kandidátce?

Úplně konkrétně ne. Ale věděla jsem, že jde o generační obměnu na obou stranách, a na to jsem kývla.

Ptám se proto, že jména jako Špidla, Dienstbier, Petříček jsou fakticky na nevolitelných místech.

Jsou to respektované osobnosti křídla, které v tuto chvíli na sjezdu získalo rozhodující většinu. Znám Vladimíra Špidlu 24 let, Jirku Dienstbiera 40 let, Marksovou 25 let, Petříčka jen kratší dobu, jsou pro mě zárukou autentické ideové sociální demokracie. Zatímco u křídla, které v tuto chvíli není rozhodující – to nejslušnější, co o něm můžu říct je, že je pragmatické – mám o hlubších ideových základech pochybnosti.

Co říkáte na kritiku Miloslava Ludvíka, dříve lídra za ČSSD v Praze, který kvůli podobě kandidátky opouští po 32 letech ČSSD?

Znám ho osobně. Měla jsem s ním něco málo dočinění jako veřejná ochránkyně práv, ale nepředpokládám, že by to nějak ovlivňovalo jeho postoj, a já nevím, na čem je postavený. To se zeptejte jeho.

Vyloučili jste spolupráci s SPD a také s ODS kvůli obavě z návratu do „mafiánských let“. Není to silný příměr?

Chceme, aby každý věděl, že s těmito dvěma stranami koalici neuzavřeme a půjdeme do opozice. Ten rozpor je hlavně ideový. A také si všichni pamatují na řadu korupčních afér, které byly spojeny s městskými částmi nebo magistrátem. Druhá věc je, že my myslíme na všechny Pražany. I na ty, kteří nemají široká auta a hodně peněz.

Jako ombudsmanka jste se věnovala diskriminaci Romů. Co říkáte na dění na hlavním nádraží v Praze, kde jsou stovky romských uprchlíků?