Zeman volit nepůjde, mezi Žantovským a Láskou si nevybral

Zeman v pátek vhodil do urny lístek se jménem Ludvíka, a to i přesto, že, jak řekl v rozhovoru na rádiu Frekvence 1, „Senát je naprosto zbytečný”. Poté, co odvolil, řekl přítomným novinářům, že každé volby jsou důležité, pokud jsou demokratické.