VOLBY ON-LINE: V cizině už Češi volí, v Canbeře pro ně nachystali koláče

7:00 - Hlasování už začalo i v Austrálii. „Letošní volby v Austrálii silně poznamenají koronavirová opatření, protože Austrálie v posledních týdnech zažila celou sérii lockdownů a stále jsou uzavřeny hranice mezi některými státy (uzavřeno je i hlavní město Canberra, které tvoří samostatné federální teritorium). V praxi to znamená, že ne všichni čeští voliči a krajané, kteří by se chtěli voleb zúčastnit, tak budou moci učinit,” uvedlo pro Novinky velvyslanectví v Canbeře.

Hlasovat v Česku je možné v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Lidé z 5242 kandidátů vyberou 200 zákonodárců, kteří by měli příští čtyři roky zasedat v Poslanecké sněmovně. Výsledky voleb by měly být známy v sobotu večer.