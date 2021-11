Polčák: Piráti zvedli tornádo naštvaných Starostů, ohrožují si místa ve vládě

Analýza Pirátů o podílu STAN na volební kroužkovací smršti vyvolala vlnu rozhořčení ve starostenských řadách. Podle místopředsedy STAN Stanislava Polčáka by to mohlo nabourat chuť Starostů ke „vstřícnému“ rozdělení křesel ve vládě určených pro koalici PirSTAN. Piráti by chtěli mít stejně křesel jako STAN.