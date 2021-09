Pokus o vyškrtnutí bývalého lídra DSSS z voleb v pražské soc. dem. neprošel

Babinec byl dříve členem Národních socialistů, kteří šli do voleb společně právě s DSSS. Ta je nástupkyní Dělnické strany rozpuštěné v roce 2010 Nejvyšším správním soudem mj. pro její programovou návaznost na německý nacionální socialismus.

V minulosti kritizoval ČSSD za to, že nedělají dost pro zlepšení životní úrovně občanů, nezabránili rozkrádání národního majetku a vzniku „děravých zákonů“. Vadilo mu, že nezabránili „nehoráznému obohacování svých stranických přátel ve vládních funkcích a dalších postech“.

Není to první případ, kdy ČSSD přijala pod svá křídla politika spojeného s DSSS. V krajských volbách do zastupitelstva v Ústeckém kraji v roce 2016 byl na její kandidátce jako člen Národních socialistů i Petr Benda. V roce 2017 dokonce byl jejím lídrem ve sněmovních volbách na Liberecku.

V minulých krajských volbách jej prosadil na kandidátku ČSSD šéf strany Jan Hamáček. Ten obhajoval Bendovu dřívější spolupráci s DSSS slovy: „Osobně to pokládám za chybu, nicméně to byl úspěšný předseda soc. dem. v Ústeckém kraji. Jestli jednou takhle uklouzl a je ochoten to přiznat, tak v tom zásadní problém nevidím.“