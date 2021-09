Dvě příjmení, adopce pro homosexuály, čtyřměsíční otcovská. Zelení chtějí revoluci v rodinách

„Chceme odstraňovat nerovnosti a vytvořit rodinám dostatečnou podporu pro péči o děti, zejména v podobě zařízení předškolní péče už od útlého věku nebo zkrácených úvazků, jako je to běžné všude v Evropě. Matky musí mít možnosti mnohem lépe skloubit mateřství s prací, otcům zase chceme umožnit trávit více času se svými dětmi a zapojovat se do otcovství a péče. Jen tak můžeme dosáhnout rovnoprávnější společnosti,“ vysvětlují své záměry zelení ve svém programu.

Novomanželé by si mohli při sňatku jednoduše připojit příjmení druhého, aby měli stejné dvojité příjmení. „Rodiče budou moci svým dětem dát příjmení obou rodičů, i když si každý rodič ponechal jen příjmení svoje, nebo se budou moci rozhodnout, že některým svým dětem dají příjmení jednoho z rodičů a jiným dětem příjmení druhého rodiče,“ plánují zelení.

Zároveň by chtěli umožnit vstup do manželství i stejnopohlavním párům, které se dosud mohou pouze registrovat. A to se všemi právy, jaká mají heterosexuální manželé, včetně adopcí dětí.

Rodičovská by měla být flexibilní. „Rodiče si budou moci za všech okolností zvolit nejen délku, ale také například střídání po týdnech, sdílení týdne nebo sdílení dne (dopoledne matka, odpoledne otec apod.). K existující rodičovské přidáme bonus 4 měsíce pro druhého rodiče (nejčastěji otce), které nepůjdou převést na matku, protože chceme motivovat otce k častější péči o děti,“ dodávají zelení.

Rodičovský příspěvek by se měl podle nich pravidelně navyšovat. Plnohodnotnou rodičovskou by měli mít i náhradní či adoptivní rodiče starších dětí. Ženy si zároveň budou moci samy rozhodnout, kdy nastoupí na mateřskou.

Zákaz fyzických trestů dětí

Zvýšit chce strana také ochranu práv dětí. „Tělesné tresty jsou násilím na dětech, proto chceme prosadit přijetí explicitního zákazu fyzických trestů na dětech. Zasadíme se o zřízení instituce dětského ombudsmana, k čemuž se Česká republika zavázala ratifikací Úmluvy o právech dítěte,“ dodává strana.

Rodina v problémech by měla mít podle strany k dispozici potřebné sociální služby. „Je nepřijatelné, aby rodinám byly odebírány děti jen pro chudobu nebo nedostatečné bydlení. Udržet fungování rodiny musí být hlavním zájmem státu,“ dodává partaj.

Ošetřovné by podle strany mělo být ve výši 80 % příjmů, jako tomu bylo během eskalace pandemie, navždy. Dosud přitom platí 60 procent.

Školky s garancí místa pro roční děti

Zařízení pro děti, jako jsou jesle, školky a dětské skupiny, by podle strany měly mít mnohem větší dostupnost. „Každé dítě od 2 let věku bude mít zákonný nárok na místo v takovém zařízení, s postupnou garancí místa pro každé dítě od jednoho roku. Tam, kde to zatím není možné, bude mít rodina nárok na proplácení hlídání jinou formou,“ dodávají zelení v programu.

Podpořit chtějí i komunitní mateřská centra a lesní školky. Na všechny formy placené péče o dítě by měla být podle nich sleva na dani. Zařízení by byla v provozu i o prázdninách.

Bureš: Jakákoliv reklama je reklama

Politolog Jan Bureš Novinkám řekl, že z programu je evidentní, že je strana nervózní. „Stále to vypadá, že jsou hluboko pod pětiprocentní hranicí volitelnosti. Na poslední chvíli se na sebe snaží radikálně upoutat pozornost. Asi vycházejí z názoru, že jakákoliv reklama je reklama. Možná si slibují, že nějaké voliče získají,“ řekl.

Návrhy jako dvojité příjmení pro děti a střídání rodičů na rodičovské po týdnu by podle něj vnesly do systému chaos. „Těžko mohou být prosaditelné a těžko mohou voliče zaujmout. Působí chaoticky a nepromyšleně. „Není to technicky proveditelné,“ míní Bureš.

Zkritizoval i návrh, aby měly děti ze zákona místo ve školce už od dvou let. „Je málo míst ve školkách, to všichni víme. Ale řešením není to, že něco napíšete do zákona. Je to typicky byrokratické. A je to i jinak špatně. Je to téma, které vyžaduje širší debatu pedagogů a psychologů,“ dodal politolog.

Co podle něj není nijak překvapivé, je návrh na zavedení stejnopohlavního manželství a adopce pro homosexuály. Nicméně pro většinu voličů to není podstatné téma.