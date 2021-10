Daně nezvýšíme, slibuje většina partají

Podle poslance KSČM Jiřího Dolejše nebude možné konsolidovat veřejné finance jen přes výdajovou stranu. „Naprosto bude nutné mobilizovat i rozpočtové příjmy, a to tak, aby to nedopadlo na běžného občana. Čisté daňové inkaso by mělo růst rychleji než HDP a daňové břemeno by přitom mělo být rozděleno solidárněji,“ řekl Dolejš Právu.