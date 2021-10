Babiš už nemá s kým vyjednávat, říká Stanjura

Nevnímám ho těsně. Jedna věc jsou absolutní čísla, kde jsme vyhráli o šest desetin procenta, ale společně s koalicí pirátů a Starostů máme celou parlamentní většinu 108 hlasů, která tak těsná není. To, že jsme nakonec vyhráli, je velmi dobře a má to symbolickou hodnotu, že jsme první na pásce. Navíc se ukázalo, že Andrej Babiš koncentroval hlasy levicových voličů, ale zároveň si tím vymazal své potenciální koaliční partnery. A zejména v případě KSČM z toho mám opravdovou radost.

Nekandidovali jsme jako strany, ale v koalici. Je to zákonitost volebního systému, kde u nás zkrátka máme čtrnáct rozdílně velkých regionů. To nám radost rozhodně nezkalilo.

Jednání bylo ve formátu předsedů a všechno, co na něm padlo, bylo zveřejněno. Podepsali jsme memorandum o společné vůli vytvořit vládu s parlamentní většinou. Jednání budou pokračovat v tomto týdnu, kdy se chceme dohodnout na programovém prohlášení a konkrétních programových bodech. K tomu poběží ještě další jednání o ustavující schůzi Sněmovny a volbě jejího vedení, protože současná vláda podává demisi na konci této ustavující schůze.

Pověření nemá žádnou oporu v Ústavě, je to ústavní zvyklost. Samozřejmě Babiše pověřit může, ale Babiš nemá s kým vyjednávat. Může se maximálně sejít s Tomiem Okamurou a společně si postěžovat na volební výsledek.

Protahovat to může, ale když se podíváte do okolních zemí, tak málokdy se vláda ustanovila v řádu týdnů. Andrej Babiš sestavil svou nynější vládu na druhý pokus až v červnu, a to měl s kým vyjednávat, což teď nemá.