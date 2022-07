Praha sobě nezvládla nasbírat dostatek podpisů. Musí kandidovat jako sdružení

Původně chtěla Praha sobě kandidovat s tzv. občanskou kandidátkou. Aby ale mohla takto usilovat o voličské hlasy, musela by podle pravidel nasbírat podpisy alespoň sedmi procent obyvatel daného města. V hlavním městě by tedy šlo zhruba o 95 tisíc podpisů.

Čižinský věří, že by se podařilo daný počet nasbírat do 2. srpna, který je tzv. opravným termínem. „Tímto tempem bychom ty podpisy nasbírali, ale radši jsme zvolili právně bezpečnější řešení,“ zdůvodnil.

Na podporu Prahy sobě se přitom pořádalo množství akcí. Do sběru podpisů se zapojil například i fotograf Tomáš Třeštík, který je bratrem současné radní pro kultury Hany Třeštíkové (Praha sobě).

Čižinský se nyní neobává, že by se jednalo o špatný start do volební kampaně. „Myslím, že to až tak velké zklamání není,” dodal.