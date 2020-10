Koronavirus voliče první den moc nepřibrzdil

Za přísných bezpečnostních opatření se odehrál první den voleb do zastupitelstev třinácti krajů a třetiny Senátu. Účast se do pátečního podvečera výrazně nelišila od minulých let, Politici doufají, že epidemie voliče od hlasování příliš neodradila. Před čtyřmi lety dorazilo za pátek a sobotu 34,6 procenta voličů. Hlasovat mohou občané ještě dnes do 14. hodiny.