Koalice v Královéhradeckém kraji je díky Pirátům, hejtmanem bude Červíček z ODS

„My se snažíme co nejvíc prosadit náš program. Máme důvěru sedmi zastupitelů a na základě našich vzájemných jednání jsme se rozhodli, že nám je v současné chvíli bližší tato nabídka. A proto budeme dál jednat,“ řekl Pavel Bulíček, který sám obětoval post hejtmana. Ten mu nabídlo hnutí ANO spolu se sociální demokracií za to, že by se Pirátská strana rozhodla pro jejich nabídku.