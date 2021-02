Maturity a závěrečné zkoušky: Jak letos proběhnou a kdy jsou termíny

S ohledem na epidemii koronaviru, kvůli níž se většina žáků i studentů vzdělává distanční formou, se i letos období školních maturit prodlouží do 25. června, pro praktické zkoušky do 27. srpna. Didaktické testy se podle ministra školství Roberta Plagy budou konat v plánovaných termínech.

Maturitní zkoušku mohou absolvovat ti žáci posledních ročníků, kteří podali přihlášku k jarnímu zkušebnímu období do 1. prosince 2020 a prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

Kromě řádného termínu od 3. do 5. května 2021 se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období uskuteční také v mimořádném termínu od 14. do 16. června 2021, a to: