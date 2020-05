Zbytky čínské rakety zřejmě spadly i na Pobřeží slonoviny

Nicméně jak dodává server magazínu The National Interest, nejsou hlášeni žádní zranění.

Podle RFI byl dopad zbytků prvního stupně naplánovaný, i když neřízený, části rakety měly ale dopadnout jen do Atlantického oceánu. Tak se to také nejprve jevilo, avšak stalo se to tak blízko západoafrických břehů, že nepřekvapí, že se určité menší úlomky dostaly až na pevninu.