Žáci budou muset mít ve škole alespoň dvě roušky

Vyplývá to z manuálu, kterým ministerstvo školství (MŠMT) nastavilo podmínky pro částečný návrat dětí do tříd. Ředitelé škol ho podle ministerstva obdrželi o víkendu. K dispozici je také na webu úřadu .

Rodiče dětí, které do školy půjdou, musí zvážit, zda žák patří do rizikové skupiny, tedy zda žije ve společné domácnosti s osobou starší 65 let s přidruženými chronickými chorobami, například onemocněním plic či srdce.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními. Škola je pak povinna zajistit organizaci pohybu lidí před školou. Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, který je zorganizuje do skupin po 15 dětech. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. květnu.