Z pěti milionů školních testů jen 2000 nákaz

Prezenční výuka na vysokých školách by se mohla pro všechny studenty obnovit za dva týdny. Ve sněmovním zdravotním výboru to sdělil ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO ).

Školy v přírodě by se měly testovat dvakrát týdně antigenními testy, uklidňuje Havlíček

Vláda už dřív avizovala, že by se 24. května měli vrátit do škol také středoškoláci. Příští týden skončí na základních školách rotační výuka. Dál platí, že se musí žáci i učitelé pravidelně testovat.

Ministerstvo zvažovalo, že by pro čtrnáctidenní pobyt na letním táboře stačil jeden PCR test, který by byl hrazen státem. Podle pátečného vyjádření vicepremiéra Karla Havlíčka by pravidla měla odpovídat postupu při normální výuce - žáky mají čekat dva antigenní testy týdně místo PCR testu z oficiálního testovacího místa, jak navrhovalo ministerstvo zdravotnictví.