Vytržený jazyk, uťaté pravice. Staroměstská exekuce byla krvavým divadlem

Fridrich Falcký uprchl do Slezska, kde se marně pokoušel přesvědčit své spojence, aby mu pomohli znovu dobýt ztracený trůn. Utekl rovněž Jindřich Matyáš Thurn, jeden ze strůjců povstání a vojevůdce, který se stavovským vojskem obléhal dvakrát Vídeň. Většina stavů však zůstala v zemi. Mnozí se nedomnívali, že by císař sáhl k drakonickým trestům, některým nedovolala utéci stavovská čest.

„Neodpustilo by mně svědomí opustiti vlast a tu dobrou při naši. Ale nevím, co Pán Bůh o mně myslí, snad chce, abych dobrou tu při krví svou zpečetil,“ vysvětlil jednomu ze svých přátel, svému někdejšímu sekretáři Pavlu Aretinovi, sedmdesátiletý Václav Budovec z Budova. Když po bělohorské bitvě vyprovodil svou rodinu za hranice, sám se vrátil do svého vypleněného domu v Praze. S rytířem a direktorem, Jindřichem Ottou z Losu, „byl strážcem koruny“ a zůstal v Čechách, „aby nebylo myšleno, že ji opustil“.