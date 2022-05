Voda ze vzduchu: Český vynález dobyl EXPO v Dubaji

Jeho příběh začal již na minulém EXPO v Miláně, kde čeští vystavovatelé představili speciální mřížku, která dokáže separovat molekuly vody z nejrůznějšího prostředí. „Pořád jsem přemýšlel o tom, jestli by se nedala využít k získávání vody ze vzduchu a nemohla vytvořit jednotku, která by zavlažovala půdu,“ vrací se na začátek příběhu Jiří František Potužník, generální komisař milánské expozice, která získala bronzovou medaili.

Když se svým nápadem přišel za týmem vědců z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) Českého vysokého učení technického, koukali na něj jako na blázna. Vyrábět vodu ze vzduchu samozřejmě jde. Taková technologie existuje. Ale pro suchou poušť je energeticky hodně náročná. Prostě se mu snažili vysvětlit, že tak, jak si to představuje, to v praxi nebude fungovat. A s tím se rozešli.

Za pár dní mu zavolal neformální šéf týmu Tomáš Matuška s tím, že kolega zkusil propočítat využití jiného systému než toho, který navrhoval. A zdá se, že by to mohlo jít. Slovo dalo slovo a vznikla dohoda, že přístroj vznikne pro EXPO v Dubaji. Vědci se pustili do práce.