Většina pražských školek bude na konci roku zavřená

„Praxe z předchozích let ukázala, že vánoční provoz nebyl rodiči téměř vůbec využíván, proto mateřské školy zřizované naší městskou částí zůstanou během vánočních svátků, stejně jako ZŠ, uzavřeny a své brány otevřou 6. ledna 2020. Tento čas využívají školská zařízení již tradičně k běžné údržbě a drobnějším opravám, které nelze během provozu realizovat,” uvedla mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.

Zavřené zůstanou od 23. prosince do 3. ledna také mateřské školy v Praze 4 a Praze 14.

Školky v Praze 6 si podle mluvčího městské části Ondřeje Šrámka dělaly průzkum mezi rodiči o zájmu na umístění dětí na konci roku. Následně mu přizpůsobily provoz. Všechny mateřské školy budou zavřené od 23. prosince do 1. ledna. Některé otevřou 2. ledna, ale většina jich začne fungovat až 6. ledna.

O vánočních prázdninách bude navíc fungovat mateřská škola Angelka. Rodiče, kteří chtějí dát dítě po Vánocích do školky, se museli přihlásit v pondělí 25. listopadu. „Přihlásilo se nám osm dětí. Loni jich bylo pět,” řekla ředitelka MŠ Angelka Iva Cichoňová.

V městské části Řepy budou školky v provozu do 23. prosince. Přes vánoční prázdniny bude fungovat MŠ Bendova. Rodiče do ní musejí dítě přihlásit do 5. prosince a zároveň zaplatit obědy, napsala radnice na svém webu.