Vesmír může být naše moře, věří český průmysl

„V tuzemsku se do kosmického průmyslu pustily nejen zavedené firmy s leteckou tradicí, ale vznikly i úplně nové technologické společnosti zaměřené už přímo na vesmír. Pokud chcete v tomto oboru uspět, musíte být na špičce inovací a výzkumu. Kosmické aktivity otvírají velké příležitosti, pomáhá to renomé i nastaveným procesům ve firmách, které musí být na nejvyšší úrovni,“ řekl Právu Kobera

„Prakticky se teď opakuje situace z 15. a 16. století. Kdo se tehdy pustil do zámořských výprav, neuvěřitelně zbohatl. Je vidět, jak přibývají obrovské investice od nejbohatší lidí, vypouští se stovky družic. Teď se to opravdu láme a my jako Česko jsme včas ve vlaku, který jede,“ upozornil Kobera.

Dostat se do vesmírného byznysu ale není jednoduché, a to ani přesto, že Česká republika je členem Evropské kosmické agentury. „Trh je ovládán velkými společnostmi z velkých států a bez podpory státy by se české firmy jen těžko dostávaly do dodavatelských řetězců i do komerčních projektů. Ty pomyslné dveře nám totiž nikdo neotvírá, nikdo na nás nečeká s otevřenou náručí. Naopak. A už víme, že podpora pro firmy se nám vrátí, za každou korunu je přidaná hodnota desetinásobná,“ popsal Kobera.