Vědci se obávají nečekaného úderu silné sluneční bouře. Ochromila by lidstvo

Extrémně silná sluneční bouře zasáhla naši planetu před 9125 lety a zanechala trvalé jizvy na ledu pohřbeném hluboko pod Grónskem a Antarktidou. Při novém zkoumání těchto vzorků ledu se zjistilo, že dříve neznámá bouře je jednou z nejsilnějších solárních erupcí, jaké kdy byly zjištěny. Pokud by dnes zasáhla Zemi, ochromila by moderní komunikační systémy.

Teleskop Jamese Webba se dostal do Lagrangeova bodu 1,5 milionu kilometrů od Země

Teleskop Jamese Webba se dostal do Lagrangeova bodu 1,5 milionu kilometrů od Země Věda a školy

"Tyto obrovské bouře nejsou v současné době dostatečně zahrnuty do hodnocení rizik," uvedl spoluautor studie Raimund Muscheler, který je expertem Lundské univerzity ve Švédsku. "Je nanejvýš důležité analyzovat, co by tyto události mohly znamenat pro dnešní technologii a jak se můžeme chránit," dodal.