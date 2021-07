V centru Plzně objevili 500 let starou studnou. Odpad do ní házeli už za Rudolfa II.

„Bylo to překvapující, nikdo o této studni nevěděl,“ řekla Právu Lenka Starková, vedoucí výzkumu. Pikantní je, že se skrývala přímo pod okny filozofické fakulty, v níž sídlí i katedra archeologie, ve vnitrobloku u Sedláčkovy ulice.

Nalezené předměty dávají nahlédnout do života měšťanských domácností v období 16. až 20. století.

„Byla kompletně zasypaná. Odkrývala ji specializovaná báňská firma, my jsme přebírali a zpracovávali nalezený materiál,“ podotkla Starková a dodala: „Podařilo se nalézt tisíce artefaktů. Máme kompletní přehled o životě měšťana od 16. do 20. století, a to je skutečně unikum.“