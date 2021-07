Učitelům by se od září mohl zvýšit příplatek za třídnictví

Učitelům a učitelkám by se od nového školního roku mohl zvýšit příplatek za třídnictví. Od září by mohli místo dosavadních 500 až 1300 korun dostávat 1500 až 2000 korun měsíčně. Počítá s tím návrh nařízení, které vláda zveřejnila na svém webu. Z podkladů vyplývá, že by v Česku mohlo být kolem 64 200 třídních.