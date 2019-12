Třetina začínajících učitelů zvažuje podle průzkumu odchod ze své školy či přímo ze školství

Autoři studie z MUNI představili její výsledky na úterní konferenci Národního institutu pro další vzdělávání. Průzkumu se zúčastnilo 380 začínajících učitelů ze šesti krajů ČR. Jeho součástí byl také kvalitativní výzkum, při kterém autoři studie vedli rozhovory s 20 učitelkami ve věku do 30 let. Projekt se konal v letech 2015 až 2017.

Žáci učitele ve škole spíš drží, než by je ze školství vyháněli.

Kolem 70 procent dotázaných pedagožek a pedagogů v šetření uvedlo, že by chtělo ve školství zůstat. Zhruba pětina sdělila, že chce setrvat, ale ráda by změnila školu. Asi desetina pak řekla, že by chtěla zcela změnit svou profesi.