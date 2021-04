Školy musí rodiče vpustit i bez testu

Ředitelé škol nesmějí bránit rodičům ve vstupu do školních prostor, pokud chtějí asistovat dětem při povinném testování. Právu to sdělila mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová s ohledem na to, že někteří ředitelé plánují, že budou chtít po rodičích negativní test.