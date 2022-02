Šimpanzi léčí zranění rozdrceným hmyzem, pomáhají i ostatním, zjistila studie

Vědci pozorovali šimpanze v africkém státě Gabon a všimli si, že používají hmyz, nejen když potřebují ošetřit sebe, ale také aby pomohli ostatním. Tam, kde by člověk použil dezinfekci a obvaz, šimpanz nachytá hmyz a vetře jej do otevřené rány.

Projekt začal v roce 2019, když si lidé všimli šimpanzice jménem Suzee, jak se zájmem prohlížela zranění na noze svého dospívajícího mláděte. Zčistajasna lapla po něčem, co letělo kolem ní, vložila si to do úst, skousla a pak vložila do synovy rány. Pak svou „medicínu“ odstranila a zopakovala proceduru ještě dvakrát.

Šimpanzí pacienti se ošetření nebrání, naopak vypadají, že jsou spokojeni. „Na to, aby strpěli vložení hmyzu do rány, je třeba velké důvěry. Vypadá to, že chápou, že jim právě taková léčba pomůže, je to úžasné,“ poznamenala Pikaová, již citoval list The Guardian.