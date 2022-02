„Ruský spolužák za to nemůže“. MŠMT připravilo návod, jak ve školách mluvit o Ukrajině

Vyučující by podle něj měli žákům vysvětlovat, jaké jsou historické souvislosti současných událostí. „Je to velká výzva pro učitele v tuto chvíli žákům sdělit vše potřebné o tom konfliktu, veškeré informace, a zároveň poukázat na to, že konkrétní člověk nebo jejich spolužák jiné národnosti není ten, kdo za tu situaci může,“ vysvětlil.