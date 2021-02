Ptákem roku vyhlásili ornitologové „malého orla” – káně lesní

„V případě káněte lesního (Buteo buteo) to platí dvojnásob. Jde o našeho nejpočetnějšího dravce a každý, kdo alespoň občas vyjde do přírody, má možnost se s ním potkat, jak sedí na vyvýšených místech u silnice nebo loví na poli hraboše,“ poznamenal ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.

„Poznávání dravců není mezi laickou veřejností rozšířené kvůli jejich malé početnosti a plachosti. Pro káně to ale neplatí, pozorovat ho může každý a ani ho to nebude stát velké úsilí. Žádný jiný dravec není lidem blíže než právě káně,” vysvětlil ornitolog Petr Voříšek.

„Mnozí lidé nemají možnost pozorovat orly a další volně žijící zvířata tak, jak je známe z dokumentárních filmů. Jako běžný druh může káně zprostředkovat právě ty důležité osobní zážitky, které dokážou přimět lidi k zájmu o přírodu v jejich okolí, např. úžasné svatební lety káňat, při kterých vykrouží vysoko do vzduchu a hned se zase za hlasitého volání prudce spouštějí dolů,“ doplnil britský odborník Sean Walls.

Mladí ptáci se na svých lovištích často pouštějí do soubojů, které mohou výjimečně skončit i smrtí jednoho ze soků.

Káně lesní zalétá za potravou do otevřené krajiny s poli a loukami.

Proto je podle expertů škoda, že vysoké početní stavy hrabošů z posledních dvou let byly řešeny i jejich trávením.

„Káně polyká hraboše vcelku, a když je otrávený, proniká jed i do ptačího těla. Pokud víme, že dospělé káně musí denně sežrat asi pět hrabošů a že rodiče musí malým na hnízdě přinést do doby, než vylétnou, asi 14 kg kořisti, což je asi 700 hrabošů, bohužel tu existuje nebezpečí, že některý z ulovených hrabošů bude otrávený. To se potvrdilo loni, když jsme zjistili, že káně na Orlickoústecku bylo otráveno Stutoxem II, jedem na hraboše. A o mnoha dalších případech vědět ani nemusíme,“ dodal na závěr Vermouzek s tím, že další smrtelně nebezpečnou hrozbou jsou dráty a sloupy elektrického vedení.