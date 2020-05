Psychika některých dětí se výukou na dálku může zlepšit, poukazují odborníci i rodiče

„Předtím nesnídal, svačiny vracel nenakousnuté, byla na něm pořád vidět nervozita. Teď se mu chuť k jídlu vrátila, učení doma mu vyhovuje. Navíc učivo čtvrté třídy není problém procvičovat doma, zvládneme to klidně při žehlení,” řekla ČTK.

O tom, že by ho poslala do školy od 25. května, kdy se díky uvolnění opatření kvůli koronaviru otevřou první stupně ZŠ (k dobrovolné docházce), neuvažuje.

Jednomu z nich, dvanáctiletému chlapci, po dohodě s rodiči hledala i pomoc psychologa. „Byl z toho úplně vyřízený, a to ještě nevěděl, že to může trvat až do konce školního roku,” řekla učitelka.