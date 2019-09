Přistání bylo tvrdé. Indická sonda našla ztracený modul, který měl zkoumat Měsíc

V jakém je modul stavu, vědci nevědí, dva týdny se ještě budou pokoušet navázat s ním kontakt. Přiznali ale, že šance, že se to podaří, je malá. Mohlo by se tak stát za předpokladu, že modul dopadl tak, že má solární panely natočeny ke Slunci, ty by se pak mohly dobít, uvedl server Times of India.