Před 30 lety zahájili v IKEM intervenční léčbu srdečního infarktu. Probíhá nonstop

V typickém případě se infarkt myokardu projeví tlakovou nebo pálivou bolestí za hrudní kostí, která se často šíří do krku a čelisti nebo do ramen, případně až do levé ruky. Často jsou přítomny další příznaky jako opocení nebo pocit na zvracení, případně dušnost. Pokud bolest trvá více než 10 minut, je podezření na infarkt velmi vysoké a pacient by měl okamžitě volat záchranku. U diabetiků mohou být příznaky infarktu mírnější, bolest nemusí být tak výrazná.