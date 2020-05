Podle lebky z doby železné vytvořili princeznu z Býčí skály

„Byla pohřbena na bronzovém voze s četnými dary. Buď šlo o velekněžku, nebo o členku vládnoucího rodu, jakousi obdobu Mojmírovců, kteří později panovali na Velké Moravě. Wankel byl romantik. Možná si vysnil její příběh až natolik, že se do ní platonicky zamiloval. Určitě by ji teď chtěl vidět,“ řekl Právu archeolog Martin Golec z olomoucké Univerzity Palackého, jenž se zabývá světově známým pohřbem halštatského velmože z Býčí skály.

Když Wankel v roce 1872 odkryl podlahu v přední části této jeskyně, našel obraz zkázy. Před ním byly pozůstatky po pohřbu halštatského velmože a ostatky 40 lidí. Dospěl k závěru, že byli povražděni i s princeznou, aby velmoži dělali společnost ve světě mrtvých. Wankel později své nálezy z Býčí skály prodal do Přírodovědného muzea ve Vídni, kde jsou dodnes. Nešlo o stovky, ale o tisíce předmětů. Ponechal si jen tři: železný prsten coby jedinečný šperk, medvědí kost jako netradiční doklad soužití lidí a medvědů a lebku princezny.

Nejnovější výzkum ukazuje, že se otec moravské archeologie mýlil. Golec s kolegyní Zuzanou Mírovou dospěli studiem podzemních svatyní k závěru, že Býčí skála se nestala hrobem velmože s doprovodem, ale že byla zhruba 125 let svatyní, světem mytologické Podzemní paní, který je vstupem do říše mrtvých. Po dobu sedmi generací se tam konaly rituály a pohřby. Wankel to ale s prostředky, které měl k dispozici, neuměl vyhodnotit.