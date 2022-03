Organizacím se nelíbí, že ministerstvo v novele vynechalo podpůrné učitelské profese

Chybí v ní návrh na zakotvení pozic sociálních pedagogů a financování školních psychologů, neřeší ani, v jakém rozsahu by měli vyučovat učitelé, kteří budou pomáhat novým kolegům či budoucím pedagogům na praxi.

Ve společném stanovisku to uvedly organizace Učitel naživo, Otevřeno, Učitelská platforma a Začni učit!.

Aktuální návrh novely navazuje na podobnou předlohu z minulého volebního období, kterou Sněmovna poté, co ji Senát vrátil, už neodhlasovala. Ministr Petr Gazdík (STAN) po uvedení do funkce koncem loňského roku uvedl, že chce novelu co nejdříve předložit znovu. Nyní je předloha v meziresortním připomínkovém řízení, které skončí v pátek.