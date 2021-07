Opavští fyzici „zvážili” superhmotnou černou díru

Černé díry jsou mimořádně hmotnými kosmickými objekty, které vznikají zhroucením hvězdného materiálu do malého a velmi hustého tělesa. Díky tomu na své okolí působí tak silným gravitačním polem, že dokážou výrazně ohýbat i světlo a ve své těsné blízkosti dokonce částice světla – fotony – zcela uvěznit.

Interakce černých děr s tímto materiálem se projevuje specifickým rentgenovým zářením – a vědci z Opavy nyní přišli na to, jak je možné z jeho vlastností odhadnout hmotnost černé díry.

Pomocí pozorování záření z materiálu nedaleko černých děr se podařilo objevit zajímavý jev: přesnou periodicitu „dávek“ rentgenového záření. Periodicita je to přitom podle nich doslova kosmicky rychlá, v řádu desítek až stovek hertzů. Pro představu: pokud by toto záření vysílal nějaký otáčející se maják, tak by se musel za jednu sekundu otočit stokrát.