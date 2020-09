Olomoucká právnická fakulta zavede bezkontaktní výuku

„Není to ideální řešení, ale vzhledem k situaci ideální varianta neexistuje. Považuji za rozumnější a z hlediska předvídatelnosti průběhu zimního semestru za zodpovědnější učinit toto rozhodnutí již nyní, kdy do začátku semestru máme určitý čas se na bezkontaktní výuku připravit. Vyhneme se tím značné nejistotě, která by prezenční výuku neoddělitelně provázela,“ vysvětlil děkan olomoucké právnické fakulty Václav Stehlík.