Odborníci z Univerzity Karlovy popsali proces, který může vést k Alzheimerově chorobě

„Díky jeho přesahu do oblasti soudního lékařství jsme získali přístup k jedinečnému materiálu, lidským mozkům, které bylo možné studovat,” prozradil Kletetschka. Vědci získali nakonec k dispozici čtyři mozky – z toho dva pocházely od osob s Alzheimerovou chorobou .

„Teď jde o to, že když jsou tyto krystalky mrňavé, tak ty proudy mají vysokou frekvenci – gigahertze, megahertze, hodně velkou. Ale když se zvětšují a zvětší se do velikosti, že se frekvence těchto proudů zpomalí, řádově na hertze, tak to už je potom frekvence, v jaké neurony pracují,” popsal Kletetschka.