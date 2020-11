Návrat maturantů do škol Foto: Novinky

Návrat maturantů do škol Foto: Novinky

Návrat maturantů do škol Foto: Novinky

Středoškoláci se do škol vrátí 7. prosince

Ministerstvo školství potvrdilo, že školy do třetího stupně protiepidemických opatření přejdou od pondělí 7. prosince. Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách bude platit střídavá prezenční výuka po týdnech, do škol se budou moci vrátit i studenti prvních ročníků vysokých škol, pokud jich nebude více než 20 v jedné skupině. Vyplývá to z tabulky protiepidemických opatření pro školství.