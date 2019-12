Nerudovci a budoucí lídři luští rovnici aneb Pražští gymnazisté v Emirátech

„V Emirátech jsem si už předtím s rodiči užíval na dovolené, avšak tento pobyt je něco jiného. To je ponor do každodenního života,“ svěřil se Pelíšek, který navštěvuje 2. A v pražském gymnáziu.

Filip Pelíšek se vydal spolu se spolužáky a učiteli na zkušenou do Abú Zabí.

Jana Wittbergrová, profesorka gymnázia, výpravy do Emirátů rozhodně nelituje: „Umožnila našim studentům poznat odlišnou kulturu, odlišnou mentalitu, jiný způsob výuky, a to vše na vlastní kůži, při osobní zkušenosti – to se v životě neztratí.“