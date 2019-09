Největší tuzemská ZŠ je v Boskovicích. Má téměř 1400 žáků a 150 pedagogů

Největší základní škola v České republice je v Boskovicích na Blanensku. Má 1380 žáků, 150 pedagogů a 62 tříd. Zatímco všichni žáci se scházet nemusejí, učitelé ano, a to v jídelnách. Nikam jinam by se totiž společně nevešli, prozradil ředitel školy Vladimír Ochmanský. Nejde však o jednu obrovskou budovu, škola vznikla v roce 2005 sloučením do té doby tří samostatných škol.