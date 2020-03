Nefritový králík vypátral, co se ukrývá pod povrchem odvrácené strany Měsíce

Zařízení používá podle odborné publikace Science Advances speciální radar (Lunar Penetrating Radar), aby vyslal radiové signály pod povrch Měsíce do hloubky 40 metrů. Podle nynějšího vyjádření Číňanů je to třikrát větší hloubka, než do jaké se dostala jejich sonda Čchang-e 3 při předchozí misi.