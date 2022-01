NASA ve vesmíru rozvinula Webbův teleskop, má dohlédnout do počátků vesmíru

Teleskop Jamese Webba je příliš velký na to, aby se vcelku vešel do rakety, takže do vesmíru cestoval složený. Na jeho postupném „rozbalování” se podílely desítky inženýrů. Nejobtížnější krok - rozvinutí tepelného štítu, skládajícího se z pěti vrstev speciálního materiálu - se jim podařil začátkem týdne. Posledním krokem bylo nyní rozložení dvou zrcadel, z nichž to větší má průměr 6,5 metru.