Naprostá většina nejteplejších let v historii nastala po roce 2000

Služba C3S (Copernicus Climate Change Service), která je realizována Evropským centrem pro střednědobé předpovědi počasí (ECSPP) pod hlavičkou Evropské unie , zveřejnila komplexní roční přehled o klimatu, který obsahuje zejména vhled do stavu klimatu v roce 2019.

11 z 12 nejteplejších let v Evropě nastalo po roce 2000.

Ze zprávy vyplývá nejen to, že jedenáct z dvanácti nejteplejších let v Evropě nastalo po roce 2000, ale že z dlouhodobých měření je patrný trend oteplování v posledních čtyřech desetiletích.

V ovzduší stále stoupá koncentrace skleníkových plynů, k nimž patří oxid uhličitý, metan a oxid dusičitý. Podle vědců byly loni koncentrace těchto plynů podobně vysoké jako na Zemi před miliony let.

Co se loňska týče, nezvykle teplé počasí panovalo v únoru, červnu a červenci, loňské léto bylo nejteplejší od roku 1979. V některých oblastech bylo dokonce o 3-4 °C více než obvykle. Následoval mimořádně deštivý listopad, v němž spadl až čtyřnásobek srážek, než je v západní a jižní Evropě běžné.

Meteorologická zima, která začala 1. prosince 2019 a skončila 29. února 2020, překonala dosavadní rekord zimy z přelomu let 2015 a 2016 o téměř 1,4 stupně Celsia. Ve srovnání s průměrnou zimní teplotou let 1981 až 2010 bylo od začátku prosince do konce února tepleji dokonce o 3,4 stupně.