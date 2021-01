Na řeckém ostrově objevili 20 milionů let starý zkamenělý strom. Má neporušené větve a kořeny

Konkrétně byl strom nalezen poblíž pozůstatků známého a miliony let zkamenělého pralesa na západě středomořského ostrova.

„Je to poprvé od roku 1995 – tehdy na místě začaly vykopávky – co výzkumníci objevili zkamenělinu v tak dobrém stavu s kořeny i větvemi. Je to jedinečný objev,” poznamenal podle agentury Reuters profesor Nikos Zuros z ostrovního Muzea přírodní historie.