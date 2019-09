Na Karlově Hrádku odhalili archeologové stopy pravěkého osídlení

Archeologický průzkum trval letos v září téměř deset dní. „Zjistili jsme, že pod povrchem jsou místy zachovány původní situace do průměrné hloubky asi 170 centimetrů. Vedle toho, co souvisí s existencí hradu, máme i nová, velmi zajímavá a překvapivá zjištění, která ukazují, že to tady nebylo první osídlení, že mu předcházelo nějaké starší, včetně pravděpodobně i pravěkého osídlení,” řekl Krajíc.