MŠMT podpoří školy se sociálně znevýhodněnými žáky dvěma miliardami

Podle ministra školství Vladimíra Balaše (STAN) současná data ukazují, že problém s nerovnostmi ve školství je natolik vážný, že jeho řešení by mohlo do budoucna vést k sociálním problémům a stát víc peněz, než když se bude řešit preventivně.

O peníze na podporu znevýhodněných škol mohou žádat základní školy, do kterých chodí nadprůměrné zastoupení žáků se sociálním znevýhodněním. Ministerstvo školy rozdělilo do čtyř kategorií s tím, že na nejnižší úrovni mohou obdržet až 2000 korun na žáka a na nejvyšší až 16 tisíc Kč na školáka.

Jeho cílem je ověřit, jak by mohl systém financování škol podle indexu socioekonomického znevýhodnění žáků fungovat do budoucna. Ministerstvo by podle Balaše chtělo, aby systém mohl podobně jako projekt fungovat dlouhodobě.