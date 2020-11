Meteorit padal nad Jizerkami kolmo a za tlumených výbuchů

Záře padajícího meteoritu byla podle něj až oslepující. „Nádherně to prskalo a rozpadalo se to. Bylo slyšet hřmění, tlumené výbuchy a potom takové dunění, jako když slyšíte vzdálenou bouřku. Byl to mimořádný výjev,“ popsal pro Právo astronom Gembec. Coby profesionálního astronoma ho zaujalo také to, že meteorit vletěl do atmosféry velmi kolmo.