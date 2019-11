Merkur přejde před Sluncem. Vzácný úkaz se bude opakovat až za 13 let

K přechodům planety Merkur před slunečním diskem dochází vzácně, když se planeta na své eliptické dráze ocitne mezi Zemí a Sluncem. Teoreticky by k tomu mělo docházet při každém oběhu Merkuru okolo naší mateřské hvězdy (dvakrát až třikrát do roka), ale z důvodu přibližně sedmistupňového sklonu jeho dráhy vůči rovině dráhy Země musíme čekat na moment, kdy se Merkur ocitne nejen v tzv. dolní konjunkci se Sluncem, tedy se postaví přibližně mezi nás a Slunce, ale zároveň na své dráze prochází i velmi blízko spojnice mezi Zemí a Sluncem.

Takové případy se odehrávají jen jednou za několik let, konkrétně v květnu (každých 13 a 33 let) nebo v listopadu (každých 7, 13 a 33 let). Celkově se za jedno století odehraje 13 až 14 přechodů Merkuru před Sluncem.