Logická olympiáda je srdcovka, říká vítěz středočeského krajského kola Jan Hrebík

Letošní ročník soutěže, jejímiž dlouholetými generálními partnery jsou Nadace The Kellner Family Foundation a škola Open Gate, byl ale výjimečný nejen pro něho.

Logickou olympiádu, podobně jako další celostátní soutěže, ovlivnila pandemie koronaviru. A tak museli účastníci kromě základního kola absolvovat online ze svých domovů také navazující krajská kola.

Jak se ti soutěžilo? Můžeš porovnat letošní krajské kolo s minulými ročníky?

Do krajského kola Logické olympiády postupuji pravidelně. Díky online formě bylo letos hodně podobné tomu prvnímu kolu, kde jsme na tuto formu soutěžení zvyklí. Nebylo to špatné, ale test na papíře v předchozích letech mi vyhovoval více. K dobrým výsledkům mi totiž pomáhá i soutěžní atmosféra. V tom domácím jsem obecně takový pomalejší.

Na výsledku to rozhodně vidět nebylo. Chystal ses na to nějak?

Nijak speciálně. Zapadl jsem do stereotypu domácí výuky, tak jsem si na test skoro ani nevzpomněl. Až den předem mi došlo, že mám vlastně druhý den psát Logickou olympiádu. Test jsem nakonec vyplnil hned ráno před začátkem výuky, kdy jsem ještě svěží. Možná mi pomohl fakt, že v testu nebyly otázky s více správnými možnostmi, a tak jsem několikrát k výsledku došel vylučovací metodou.

Evidentně to byla správná strategie. Jaké je pro tebe to období distanční výuky, kdy se většina aktivit přesunula do online prostředí?

V březnu jsem se zaběhl celkem rychle. To podzimní období bylo o poznání těžší. Jsem v posledním ročníku a jsem doslova zavalený přípravou přihlášek na americké univerzity, kde bych rád pokračoval ve studiu. Navíc mě za pár měsíců čeká mezinárodní maturita IB.

To zní jako hodně hektické období. Logická olympiáda musí být opravdu tvá srdcovka, že jsi do toho šel i v tak těžké době.

Vlastně to je tak trochu srdcovka. Na prvních ročnících jsem totiž viděl na stolku při krajském kole v Ústí letáčky školy Open Gate. Přišly mi zajímavé, a tak jsme se do Babic vypravili podívat. Pak už následovaly přijímací testy a nástup na gymnázium. Takže vlastně Logická olympiáda také může za to, kde dnes jsem. K té distanční výuce musím říct, že zrovna na Open Gate to učitelé zvládají velmi dobře, učíme se a nijak nemeškáme. Velkou podporou je i Poradenské centrum v naší škole. Jsem moc rád, že ho máme.

To není úplně běžné. S čím může tak dobrému studentovi, jako jsi ty, Poradenské centrum pomáhat?

Je toho víc. Třeba už zmíněné podklady pro přijímací řízení na univerzity ve Spojených státech. Přihlášky jsou velmi obsáhlé, je to dlouhý a náročný proces a je velkou pomocí, pokud vás tím pomáhá někdo provést.

Pak je to ale třeba i podpora, aby člověk zvládal tu současnou situaci. Já jsem spíše extrovert, mám rád kontakt s lidmi, diskuse se spolužáky, a tak jsem to období izolace někdy těžce nesl a bylo dobré mít možnost to vše s někým probrat.

Pojďme se ještě vrátit do toho online fungování světa a distanční výuce během lockdownu. Je něco, co tě ta doba naučila? Co si třeba odneseš i do budoucího života?

Zjistil jsem, že digitalizace má své hranice. Školní prostředí je takové motivující. Máte kolem sebe lidi, kteří vás inspirují, a navzájem se posouváte dál. Při distanční výuce to chybí, je to takové prázdné. Ta doba mě taky naučila, že i tak je potřeba se o sebe starat – nemohl jsem strávit celý den v teplákách před obrazovkou, na školu jsem se musel hezky ustrojit. No a pak taky to, že člověk musí odpoledne na chvíli vypnout.

Byla Logická olympiáda jedinou soutěží, které ses letos zúčastnil, nebo se chystáš ještě na další soutěžení?